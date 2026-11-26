В ГУФСИН по Кузбассу подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2026». За титул боролись 12 сотрудниц уголовно‑исполнительной системы региона.

Конкурсная программа состояла из нескольких блоков. На первом этапе, который прошёл в октябре, участницы демонстрировали профессиональные навыки, показывали уровень физической подготовки и знание нормативно‑правовой базы. В финале девушек ждали испытания по огневой и физической подготовке, а также творческие задания: конкурс видеороликов «Реклама профессии», самопрезентация, дефиле и конкурс «Краса России». В официальном канале ГУФСИН проходило онлайн‑голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий».

Все конкурсантки были отмечены в различных номинациях. Титул «2‑я вице‑мисс» получила Алёна Сильева (ИК‑40), «1‑я вице‑мисс» — Анна Фуркайло (СИЗО‑4). Победу одержала Диана Кинд, сотрудница СИЗО‑1. Она представит Кузбасс на Всероссийском конкурсе. До поступления на службу Диана профессионально занималась модельной деятельностью и сотрудничала с известными мировыми брендами. Также по итогам онлайн‑голосования она завоевала приз в номинации «Мисс‑симпатия».