Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор 43‑летней жительнице Мариинска, осуждённой на 4 года колонии за истязание шестилетней опекаемой девочки и неисполнение обязанностей по её воспитанию. Также с женщины взыскали 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей в счёт компенсации морального вреда.

По данным Мариинского городского суда, на протяжении года женщина систематически избивала ребёнка (в том числе ремнём, фрагментом швабры, ударяла о стол и стену), применяла жестокие наказания — заставляла стоять в холодном туалете, приседать с книгой, подолгу находиться в углу, а также две недели спать у порога в обнажённом виде.

О насилии стало известно после эфира программы «Мужское / Женское» в июле 2024 года. Несмотря на то что подсудимая вину не признала, суды сочли доказательства достаточными. Кассационная инстанция отклонила жалобу защиты, подтвердив, что показания девочки непротиворечивы и подкреплены экспертизой.