В Кузбассе реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — завершилось масштабное благоустройство улицы Пушкина в Ленинске-Кузнецком.

Обновленная пешеходная зона протяжённостью почти 800 метров соединила городской автовокзал с Аллеей шахтёрской славы. В ходе комплексных работ по благоустройству были учтены пожелания горожан: заменено тротуарное покрытие и освещение, обустроены клумбы и газоны. Дополнительное озеленение, функциональные скамейки и малые архитектурные формы, гармонично вписанные в облик улицы, сделали её более комфортной и привлекательной. Теперь это многофункциональное пространство, удобное для прогулок и отдыха. Особенно важна его близость к автовокзалу, социальным и образовательным учреждениям: обновлённая улица стала не только частью городского ландшафта, но и доступным маршрутом для жителей и гостей города.

«Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ продолжает преображаться: в нём появляются современные и комфортные места для отдыха. Ключевую роль в этом играют сами жители: они выбирают объекты для благоустройства, предлагают идеи и помогают сделать их по-настоящему востребованными. Каждый реализованный проект делает город удобнее для жизни, работы, воспитания детей. Мы видим, как такие изменения укрепляют доверие к совместной работе власти и бизнеса, и уверены: именно на этом фундаменте будут появляться новые социально ориентированные проекты, меняющие города к лучшему», — отметил глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василий Мельник.

Реализация проекта вписалась в планомерную работу по обновлению городских культурно-досуговых объектов. Преображение улицы Пушкина логично продолжает реконструкцию площади Дворца культуры и искусства: её уже украсили новые парковые диваны и качественное плиточное покрытие, а в ближайшее время здесь появится один из самых символичных элементов монументально-декоративного оформления территории — стела «Город трудовой доблести». Также в 2026 году на фасаде одного из многоквартирных домов на улице Пушкина был создан мурал «Гармония». Автор работы — художник Гоша 11811. Роспись посвящена истории угольной промышленности и достижениям в спортивной гимнастике. Арт-объект появился в рамках фестиваля монументального искусства «СМЕНА», который проводит Фонд Мельниченко.

Важно отметить, что подготовка заявки на конкурс Минстроя России проходила при участии Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс, которые оказали муниципалитету экспертную и организационную поддержку на этапе разработки проектной документации.

«Благоустройство необходимо начинать с разговора с жителями о том, каким они хотят видеть свой город. Задача Фонда — помочь команде муниципалитета превратить пожелания горожан в качественный проект и сопровождать его до завершения. Преобразования городских пространств — важный инструмент долгосрочного развития и фактор, влияющий на желание людей связывать своё будущее с территорией, на которой они живут», — подчеркнула генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.

Для развития социальной инфраструктуры шахтёрских городов Кузбасса последовательно привлекаются средства федерального бюджета на благоустройство. За последние шесть лет реализовано восемь проектов, ещё четыре находятся на завершающем этапе. Совокупная стоимость этих проектов превышает 1,2 млрд рублей. В 2026 году победителями XI Всероссийского конкурса Минстроя России стали сразу три кузбасских проекта благоустройства — Мысковского и Беловского городских округов, а также города Полысаево Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Их реализация запланирована на 2027 год.

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