В Кузбассе в понедельник, 30 ноября ожидаются сложные погодные условия: сильный ветер —до 20 м/с, метель и гололёд. Об этом жителей региона предупредили в областном МЧС.

Спасатели призывают кузбассовцев не пренебрегать предупреждениями и по возможности ограничить поездки. Из‑за ветра и метели возможна плохая видимость на дорогах, а гололёд повышает риск травм и ДТП.

При возникновении экстренных ситуаций звоните по номеру 112.

По данным Кемеровского ЦГМС, в ночь на понедельник ожидается −7...-12 градусов, местами до −17. Днём синоптики прогнозируют −4...-9 градусов, с понижением температуры местами до −14.