В Новосибирске пытаются помочь пожилой женщине, которая долгое время жила в одиночестве в тяжёлых условиях. 71‑летняя Светлана — недееспособна и не может передвигаться самостоятельно. Пенсионерка была сильно истощена, а из‑за антисанитарии волосы сбились в колтуны.

О ситуации узнала активистка Елена — к ней обратились из‑за того, что в квартире нуждались в помощи три кошки. «Мне прислали видео: соседи помогают пожилой женщине сесть на диван — сама она этого сделать не могла. Было видно, что женщина в ужасном состоянии. Ещё сообщили, что кошкам нужна помощь», — рассказала Елена Горсайту.

Как выяснилось, пенсионерку случайно обнаружила почтальон. Родственники бывшего мужа Светланы заявили, что не могут оформить её в учреждение для постоянного ухода. Тем не менее активистке всего за несколько дней удалось добиться госпитализации женщины. Сейчас главное, по словам Елены, спасти пенсионерку, которая, вероятно, долгое время оставалась без должной поддержки. Животных Елена отловила и устроила в приют.