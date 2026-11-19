18 ноября в столице прошёл бесплатный форум для НКО и бизнеса от Совкомбанка «Технология добра», на котором собралось более 2200 участников. На мероприятии в том числе подвели итоги конкурса для СМИ «Добро звучит громче», в котором «АиФ в Кузбассе» занял первое место.

Материалы, которые получили высокие оценки от жюри, рассказывали о социальных темах. Среди победителей — история о добровольце, который помогает сохранять семьи в Кузбассе, о 8-летней кемеровчанке, которая борется с редчайшим заболеванием, и о мальчике с тяжёлой судьбой, который теперь ждёт пластическую операцию.

Проект банка «Технологии добра» помогает некоммерческим организациям и благотворительным фондам России инфраструктурными и цифровыми способами, чтобы поддерживать их социальную работу. Также у банка есть проект «Совкомбанк про добро», который развивает культуру помощи с помощью пожертвований, автоплатежей и «добробаллов» от самого банка. Их тоже можно направлять на благотворительность в проверенные выбранные человеком фонды.