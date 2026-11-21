Зачем учить английский, если в каждом телефоне есть переводчик? Этим вопросом задаются многие, но эксперт Анастасия Горощенко уверена: без реального знания языка обойтись сложно. По данным опросов, около 17 % экономически активного населения продолжают или начинают учить иностранные языки уже во взрослом возрасте — и на то есть вполне практические причины.

Анастасия, автор блога «Твоя англичанка» из Кемерова и финалист проекта «ТопБЛОГ», объясняет: даже простые термины могут сбивать с толку. К примеру, слово light передаёт сразу несколько смыслов — «лёгкий», «светлый» или «незначительный». Если выбирать товар по описанию или разбираться в инструкции к технике, ошибка в трактовке легко обернётся потерей времени или денег.

Ещё одна проблема автоматических переводчиков — буквальность. Они не учитывают контекст и интонацию, из‑за чего фраза может прозвучать совсем не так, как хотелось. Иногда нейтральный смысл превращается в грубость, а человек даже не догадывается об этом. В обычной жизни такие нюансы особенно важны: в аэропорту, на ресепшене отеля или в аптеке счёт идёт на секунды. Пока откроешь переводчик, введёшь фразу и перепроверишь, ситуация успевает измениться — очередь двигается, собеседник задаёт новый вопрос.

По словам эксперта, выручает базовый набор готовых фраз и понимание, как они строятся: тогда реагировать получается мгновенно. Именно эта скорость и уверенность в общении и становятся главным преимуществом живого знания языка перед любым приложением.

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