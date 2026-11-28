Заводской районный суд вынес приговор 25‑летнему жителю Полысаево, ранее уже имевшему судимость. Мужчину признали виновным в растрате чужого имущества.

В июне 2025 года потерпевший по устной договорённости передал обвиняемому свой автомобиль Chevrolet Niva, чтобы тот провёл ремонт и подготовил машину к продаже. Однако обвиняемый решил распорядиться транспортом по собственному усмотрению.

Сначала он обменял «Ниву» на Lada Priora, а потом эту машину — на Mercedes‑Benz W210, доплатив разницу за счёт заёмных средств. В итоге владелец «Нивы» лишился имущества и понёс ущерб в 200 тыс. рублей. Позже из‑за финансовых трудностей осуждённый вернул мерседес прежнему продавцу. Похищенный автомобиль нашли правоохранители и вернули законному владельцу.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии‑поселении, а также запретил управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев.

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