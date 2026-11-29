За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 32 случая дистанционного мошенничества. Совокупный ущерб, нанесённый жителям, составил 9 млн 582 тыс. рублей — сообщает прокуратура Кузбасса. При этом максимальная сумма, похищенная у одного потерпевшего, достигла 3 млн рублей.

Злоумышленники использовали разные схемы обмана. Наибольшее число пострадавших — 16 человек — стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов При этом в ряде эпизодов на кузбассовцев были оформлены кредиты без их реального согласия.

Ещё 6 жителей Кузбасса попались на уловки лиц, представлявшихся сотрудниками различных структур. Двое граждан доверились предложениям о быстром заработке и «выгодных инвестициях», потеряв при этом личные сбережения. Кроме того, 8 человек пострадали при совершении сделок через онлайн‑сервисы — они столкнулись с мошенниками при откликах на объявления и покупках товаров.

Правоохранители подчёркивают: дистанционные мошенники активно эксплуатируют эмоциональное давление, спешку и доверие граждан. В связи с этим жителям настоятельно рекомендуют не сообщать посторонним коды из СМС, пароли, реквизиты банковских карт и иные персональные данные.

Для сравнения, на прошлой неделе жертвами дистанционного мошенничества стали 29 кузбассовцев, они перевели почти 13,5 млн рублей мошенникам.

Ранее сообщалось, что Центробанк выявил в Кузбассе две финансовые пирамиды, которые обещают быстрый доход.